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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'in hayranı konser alanında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Taylor Swift'in hayranı konser alanında hayatını kaybetti

        Taylor Swift'in dünya turnesi sırasında hiç beklenmeyen bir olay yaşandı. Brezilya konserinde Swift'i dinlemeye gelen bir hayranı, konser alanında ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:33
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        Hayranı konser alanında hayatını kaybetti
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        Taylor Swift, dünya turnesi kapsamında dün akşam Brezilya'da sahne aldı. Rio De Janeiro'daki Estadio Olimpico Nilton Santos Stadyumu'nda binlerce hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcının konserinde acı bir olay yaşandı. Ana Benedives adlı 23 yaşındaki genç kız, konser başlamadan önce fenalaştı.

        Kuzeni Estela Benevides'in Brezilya basınına anlattığına göre Ana Benedives, bir anda kendinden geçti. Genç kız hemen hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, Benevides'in ölüm nedenini kalp durması olarak açıkladı.

        Genç kızın konserin yapıldığı stadyumdaki bunaltıcı koşullar nedeniyle ölüme sürüklendiği ileri sürüldü. Zira konsere gidenler, girişte su şişelerini yanlarına almalarına izin verilmediğini söyledi.

        Taylor Swift, bu acı haberi aldıktan sonra bir sosyal medya paylaşımı yaptı: Şu anda bu sözcükleri yazdığıma inanamıyorum. Bu geceki konserimden önce bir hayran kaybettiğimizi, kalbimin paramparça olduğunu söyleyebilirim. Buna ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Onun inanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu dışında elimde çok az bilgi var. Acıyı derinden hissediyorum. Kalbim; Ana Benedives, ailesi ve yakınlarıyla birlikte...

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        #Taylor Swift

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