33 yaşındaki Swift ve rock grubu 'The 1975'ın solisti Healy arasındaki ilişki ilk olarak 3 Mayıs'ta 'The Sun'ın iki şarkıcının deli gibi aşık olduğunu bildirmesiyle gündeme gelmişti.



Sadece iki gün sonra Healy, Swift'in Nashville'deki Eras Turnesi kapsamındaki konserinde seyirciler arasında görülmüştü. Ardından aşıklar, New York'ta birlikte kameralara yakalanmıştı.