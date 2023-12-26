Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

YILIN EN ÇOK SATAN ALBÜMÜ

Ayrıca, '1989 - Taylor's Version' albümü, Billboard'a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Taylor, yine kendi rekorunu kırdı. Çünkü daha önce aynı unvana sahip olan albüm yine Swift'in 'Midnights' albümü olmuştu.