Açıkçası şu anda elimizde çok fazla zamanımız var. İnsanlar okula ve işe gitmiyor. Evde çok fazla yemek yapıyorum, çok fazla kitap okuyorum, çok fazla film izliyorum.

Ama çoğunlukla, çevrimiçi olarak başkalarına nasıl yardım edeceğimizi anlamaya çalışıyorum.