Taylor Swift artık resmen milyarder
12 Grammy ödülü sahibi olan şarkıcı Taylor Swift, 33 yaşında milyarder statüsüne ulaştı
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ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net servetini 1.1 milyar dolara yükseltti.
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12 Grammy ödülü sahibi olan şarkıcı Taylor Swift'in 17 Mart'ta başlayan 'Eras' adlı dünya turnesi sayesinde bu servete sahip olduğu bildirildi.
Müzik dünyasında milyarder statüsüne ulaşan isimler arasında Rihanna, Jay Z ve Beyonce yer alıyor.
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Öte yandan Taylor Swift, yalnızca dünya turnesiyle değil, şu sıralar vizyonda olan 'Taylor Swift: The Eras Tour' adlı konser filmiyle de gündemde.
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YENİ ALBÜMÜ ÇIKTI
Eski albümlerini "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden şarkıcı, yeni albümü '1989' dinleyiciyle buluştu.
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Adını Taylor Swift'in doğum tarihinden alan '1989' albümü, Grammy ödüllerinde En İyi Albüm ödülünü kazanmıştı. Albümde 'Blank Space', 'Style', 'Out of the Woods', 'Bad Blood' ve 'Shake it Off' gibi şarkılar yer alıyor.
Fotoğraflar: AP, Avalon