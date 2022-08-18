"BİZ GERÇEKTEN DE AYNI KİŞİ OLACAĞIZ"

Lautner, bu konuda nişanlısı Taylor Dome ile konuştuklarını anlattı. Ünlü aktör Dome'a "Gerçekten bu soyadıyla ilgileniyor musun? Çünkü zaten ikimiz de aynı ismi taşıyoruz. Yani işler gelecekte daha karmaşık olacak." dediğini belirtti. Taylor Lautner sonra da şakayla karışık "Biz gerçekten de aynı kişi olacağız." ifadelerini kullandı.

Aktör, nişanlısı Taylor Dome ile kendisinden söz eden insanların, onları karıştırmamak için "dişi Taylor" ve "erkek Taylor" diye söz ettiklerini söyledi.