Taylandlı dayı ve yeğen Bilecik'te mola verdi

Boosaraporn Prakotrat, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gezmek için plan yaptığımda, dayım da Türkiye'ye gelmek istediği için tura çıktık. Türkiye'yi çok beğendik. Manzarası, doğası, kültürü ve özellikle yemekleri çok güzel. Bilecik'te esnaf lokantalarında ev yemeklerinden tattık. Türk halkı misafirperverlik ve arkadaşlıklarının yanında yolda ikramlarda bulunuyorlar, çok memnunuz. Türkiye'yi çok sevdik."