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Tayland’da yeni bir çiçekli bitki türü keşfedildi

Tayland'da güzel kokulu ve son derece nadir çiçekli bitki türü keşfedildi. Bitkiye Blackpink isimli K-Pop grubunun Tayland doğumlu üyesi Lalisa'nın ismi verildi

Giriş: 15.04.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Tayland’da yeni bir çiçekli bitki türü keşfedildi
Tayland’da keşfedildi! Blackpink yıldızının adı verildi
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AA

Taylandlı araştırmacılar, Anonagiller familyasına ait güzel kokulu yeni bir çiçekli bitki türü keşfetti.

AA'nın VietnamPlus'tan aktardığı habere göre, Chiang Mai Üniversitesi Fen Fakültesindeki bir grup araştırmacının keşfettiği bitki türü, ülkenin güneyindeki Narathiwat şehrinde bulundu.

Blackpink isimli K-Pop grubunun Tayland doğumlu üyesi Lalisa 'Lisa' Manoban’dan ilham alan ekip, bitkiye “Friesodielsia lalisae” adını verdi.

Araştırmacılar, Anonagiller familyasına ait güzel kokulu bitkinin son derece nadir olması nedeniyle nesli tükenme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Anonagiller ailesindeki nadir ve bilinmeyen bitkilerin tasnifi ve evrimini araştırma ve bu bitkileri koruma amacıyla başlatılan proje, Tayland Bilim Araştırma ve İnovasyon'un desteğiyle yürütülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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