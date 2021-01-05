Tayland’da Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.

DHA'nın haberine göre başkent Bangkok'ta meydana gelen olayda evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı.

Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayrete düştü.

Ev sahibi, dev pitonu yakalaması için uzman çağırdı.

Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü.

Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.