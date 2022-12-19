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Tayland’a ait savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp

Tayland donanması, 100’den fazla denizciyi taşıyan bir savaş gemisinin Tayland Körfezi’nde bir fırtınaya yakalandıktan sonra battığını, 31 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Giriş: 19.12.2022 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL

Frances Mao | BBC News

Tayland donanması, 100’den fazla denizciyi taşıyan bir savaş gemisinin Tayland Körfezi’nde bir fırtınaya yakalandıktan sonra battığını, 31 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

HTMAS Sukhotai adlı geminin, motor dairesi su altında kaldıktan sonra Pazar gecesi battığı duyuruldu.

Yetkililer 75 denizcinin kurtarıldığını açıkladı.

BBC’ye konuşan bir donanma sözcüsü “Üzerinden 12 saatten fazla geçse de arama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Geminin batmasının neden engellenemediğini ortaya çıkarmak için bir soruşturma başlatıldı.

Donanma Sözcüsü Amiral Pogkrong Monthardpalin “Bu tarihimizde neredeyse hiç görülmemiş bir olay. Özellikle donanmanın aktif olarak kullandığı bir gemide böyle bir şey yaşanmamıştı” ifadelerini kullandı.

Geminin su almasıyla birlikte motor dairesinde kısa devre yaşandığı, bunun üzerine denizcilerin geminin kontrolünü kaybettiğini ve yerel saatle 22:30’da geminin yan yattığı açıklandı.

Gemi kıyıdan 20 kilometre açıkta devriye görevindeydi.

Tayland Donanması’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, gemi yan yatmışken bölgeye ulaşan bir kurtarma gemisinin denizde kurtulanları aradığı anlar yer alıyor.

https://mobile.twitter.com/prroyalthainavy/status/1604517583411347456

HTMAS Kraburi adlı firkateynin hem batmakta olan gemideki hem de can kurtaran botlarındaki denizcileri kurtardığı açıklandı.

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