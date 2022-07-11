Milletler Ligi çeyrek final maçında milli takımımız, Tayland ile yarı final için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Maçlar 13 – 17 Temmuz arasında oynanacak.

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.