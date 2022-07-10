Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Tayland milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol takımımız, Milletler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmayı başardı ve Tayland'ın rakibi oldu. Voleybol dünyasında şimdiden heyecanla beklenen Tayland Türkiye voleybol maçı ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Maçlar 13 – 17 Temmuz arasında oynanacak.

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.