Milletler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Kadın Voleybol Milli Takımımız, Tayland karşısında yarı final arıyor. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen Tayland Türkiye voleybol final maçı ile ilgili tüm bilgiler...

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Maçlar 13 – 17 Temmuz arasında oynanacak.

TAYLAND TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.