Tayland Parlamentosu, hükümet karşıtı protestoları tartışmak üzere toplandı

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Oturumda konuşan Başbakan Prayut, protestolara ilişkin, "Anayasamızda protesto etme özgürlüğü vardır fakat bu tür yasa dışı protestoları kontrol etmemiz gerekmektedir." dedi.

Prayut, protestocu grupların içinde uygunsuz eylemler yapanların bulunduğunu öne sürerek "Ülkemizde isyanlar ve çatışmalar görmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Ana muhalefet partisi Pheu Thai'nin Genel Sekreteri Prasert Jantararuangthong ise Prayut'a istifa çağrısında bulunarak konuşmasına başladı.

Prayut'un istifasının birçok problemi çözeceğini öne süren Jantararuangthong, Başbakan'a hitaben, "Altı yıldan fazladır iktidardasınız. İktidarınızın 5 yılını cunta rejimine, diğer 1,5 yılını da demokrasi dışı anayasa değişikliğine borçlusunuz." dedi.

Hükümet karşıtı protestolar için başlayan olağanüstü parlamento oturumları yarın devam edecek.

- Hükümet karşıtı protestocular Almanya Büyükelçiliğine yürüdü

Öte yandan ülkenin başkenti Bangkok'ta 14 Ekim'den bu yana her gün gösteri yapan hükümet karşıtı gruplar, bugün başkent Bangkok'taki Almanya Büyükelçiliğine yürüyerek protestolarını sürdürdü.

Yerel saatle 17.00'de Almanya Büyükelçiliği binasının önüne yürüyen muhalif öğrenci grupları Özgür Gençlik ve Thammasat Birlik Cephesi, Tayland Kralı'nın hayatının büyük bir kısmını Almanya'da geçirerek yurt dışından Tayland siyasetine müdahale etmesini protesto eden ortak bildiriyi Büyükelçiliğe teslim etti.

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.