Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğine ait bisiklet evinde misafir edilen 33 yaşındaki Baeza, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'nın Malaga şehrinde doğan bir bisiklet gezgini olduğunu vurgulayarak, çocukluğundan bu yana dünyayı pedallayarak gezip görme hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere 3 yıl önce Tayland'ın başkenti Bongkok'tan bisikletiyle dünya turuna çıktığını belirtti.
Baeza, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir yıl süreyle ara verdikten sonra tekrar başlayan tur kapsamında iki yıl içerisinde Vietnam, Malezya, Çin, Hindistan, Kamboçya, Özbekistan, Türkmenistan, Tibet, Tacikistan, Malezya, Kırgızistan, İran, Ermenistan ve Gürcistan dahil 14 Asya ülkesini gezdiğini söyledi.
Dünyanın tüm ülkelerini gezip görmeyi ve bu macerasını kitap haline getirmeyi amaçladığını dile getiren Baeza, tur sırasında gördüğü yerler ve karşılaştığı insanların misafirperverlikleri ile ilgili de kitabında yer vereceği yazılar kaleme aldığını anlattı.
Baeza, Türkiye'den sonraki tur rotasının Balkan ülkeleri üzerinden Avrupa'ya ulaşarak Polonya ve Çekoslavakya'ya gitmek olduğunu ifade etti.
Dünya turunun ilk etabını bu şekilde tamamladıktan sonra ara verip bir süre çalışmaya devam edeceğini ve bundan sonraki süreçte yine diğer kıtalara ve kalan ülkelere bisikletiyle yapacağı geziyi daha sonraki yıllarda zamana yayarak sürdüreceğini aktaran Baeza, tur esnasında çektiği görselleri ve rotası üzerindeki ülkelerde tanıştığı insanları ve tanıdığı kültürleri de kendisine ait web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaştığını kaydetti.
Türkiye’yi bisikletle turlarken gördüğü güzellikler ve manzaraya hayran kaldığını belirten Baeza, "Gezip gördüğüm kadarıyla Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları da çok misafirperver" diye konuştu.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise İspanyol beden eğitimi öğretmeni Baeza'yı Beyşehir'deki bisiklet evinde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:
"Dernek olarak Beyşehir'de bir bisiklet evimiz var. Dünyanın kullandığı bir siteye dernek olarak üyeyiz. Bu sitede, dünya turuna ya da farklı turlara çıkan bisikletçiler Türkiye'ye gelecek olursa Beyşehir'e de uğramaları halinde bir bisiklet evimiz olduğunu, burada kalabileceklerini belirten bilgi paylaşımımız söz konusu. Dolayısıyla dünya turuna çıkan çok sayıda bisikletçiyi Beyşehir'e uğramaları halinde misafir ediyoruz. Tayland'dan bisikletiyle yola çıkan Roberto da bunlardan birisi. Kendisine ilçemize hoş geldin diyoruz. İnşallah buradan da güzel anılarla turuna devam etmesi en büyük dileğimiz."
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