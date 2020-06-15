Tayland'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bangkok Post'taki habere göre, ülkede iki aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, 120'den az öğrencisi bulunan okulların açılmasına izin verildi.
Sergi ve konser salonları, parklar ve eğlence parkları gibi yerler de bugün hizmet vermeye başladı.
Yetkililer, ülkede bugün hiç yeni Kovid-19 vakası görülmediğini belirtirken, son 21 gündür ülke içi kaynaklı vaka tespit edilmediğine dikkati çekti.
Toplam vaka sayısı 3 bin 135 olan Tayland'da bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.
- Myanmar, yurt dışından gelen yolcular için ülkeye giriş kısıtlamasını uzattı
Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı alınan önlemler çerçevesinde yurt dışından gelen ziyaretçiler için uygulanan geçici giriş kısıtlamalarının 30 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Acil resmi görevler veya mücbir sebeplerle Myanmar'ı ziyaret etmek isteyen diplomatlar ve Birleşmiş Milletler yetkilileri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların, vize kısıtlamaları muafiyeti için ülke temsilcilikleriyle irtibat kurmalarının isteneceği kaydedildi.
Yangon Uluslararası Havalimanı işletmesinden yayımlanan açıklamada da havalimanından yapılan tüm uluslararası ticari yolcu uçuşlarının askıya alınma süresinin de haziran sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
Myanmar'da bugüne kadar 262 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
,Zehra Ulucak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!