Tayland'da kraliyet yanlıları, protestocuların iki lideri hakkında suç duyurusunda bulundu

Kraliyet ailesini destekleyen Thai Pakdee isimli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, gösterilerde monarşiye hakaret ederek Kral'a ihanet yasasını çiğnedikleri gerekçesiyle, protestocuların liderlerinden Parit Chiwarak ve Atthapol Buaphat hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, protestocuların liderlerinin monarşiye hakaret ettiklerine dair videoların ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Geçen ay gözaltına alınan protestocuların 12 liderine, monarşiye hakaret suçlamaları yöneltilmişti.

Tayland’da Kral'a ihanet yasaları uyarınca monarşiyi eleştiren veya hakaret edenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.