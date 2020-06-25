Tayland'da kara para aklama çetesine operasyon

Polis yetkilisi Veerachon Boontawee, yaptığı açıklamada, kara para aklama çetesine yönelik operasyonda çete üyesi Çinli bir iş adamının da yakalandığını söyledi.

Veerachon, çetenin 2018-2020'de 323 milyon doları akladığını tespit ettiklerini, bu miktarın çoğunun uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiğinin belirlendiğini belirtti.

Veerachon, operasyonda 74 kişinin yakalandığını, 35 kişinin arandığını ifade etti.