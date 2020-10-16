Tayland'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bangkok merkezindeki Ratchaprasong kavşağında akşam saatlerinde toplanan binlerce eylemci, hükümetin istifası için sloganlar attı ve geçen yıldan bu yana yapılan anayasal reform ve monarşi reformu çağrılarını yineledi.
Polis ekipleri, uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan protestocuları dağıtmak için tazyikli su sıktı.
Göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede protestoculardan bazıları gözaltına alındı.
Olaylı geçen protestolar yerel saatle 21.00'de son buldu.
Başbakan Prayut, son iki aydır yapılan protestoların devam etmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı.
- Tayland'da hükümet karşıtı protestolar
Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etti.
19 Eylül'de başkent Bangkok'ta 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler yaptı.
Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, başkent Bangkok'ta 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklayan olağanüstü hal ilan etti.
Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere devam etmeyi planlıyor.
Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, cunta yanlısı hükümetin istifası, adil seçimler için anayasal reform ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi olması gibi taleplerde bulunuyor.
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