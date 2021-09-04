Tayland’da güvensizlik oylaması sonuçlandı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, cumartesi günü parlamentoda güvenoyu alarak Covid-19 yönetimi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan hükûmetini “istikrara” kavuşturdu.
Prayuth’un istifasını talep eden sokak protestoları sürerken Prayuth cumartesi günü kendisine ve kabinesinin beş üyesine yönelik gensoru önergelerinin oylanmasından önce parlamentoya gelen Prayuth, gazetecilere şunları söyledi
“Her gün kendime güveniyorum.” Yakında bir kabine değişikliği olup olmayacağı sorulduğunda ise “Henüz zamanı değil.” ifadelerini kullandı.
Ülkedeki muhalefet, Prayuth yönetiminin Covid-19 yönetimini beceremediği, yolsuzluğu desteklediği ve ekonomiyi kötü yönettiğine ilişkin sert suçlamalar yönlendirdi. 264 milletvekilinin desteğiyle galip gelen Prayuth hakkında onu zorla görevden almak için bir komplonun olduğuna dair söylentiler bulunuyor.
Reuters, 22 Mayıs 2014’de, Tayland hükûmetine karşı bir darbe düzenleyen seçilmiş hükûmeti deviren cunta şefi Prayuth Chan-ocha’nın daha sonraki başbakanlık görevinde dahil benzer bir yönetim kriziyle karşılaşmadığını yazdı.
Ülkede, güvenlik güçlerinin, taş ve havai fişek atan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullanması ile son mitingler şiddete dönüştü.
Tayland'da Delta varyantı kaynaklı olarak nisan ayından bu yana 1,2 milyondan fazla enfeksiyon ve 12,000'den fazla koronavirüs kaynaklı can kaybı bildirdi.
Yetkililer, 23,000'den fazla vakayla ağustos ortasındaki vakalarda tek günlük en büyük artışı bildirdiler.
Ülkede tıbbi tedavi yetersizliği, evde can kayıpları ile birlikte haziran ayında başlayan aşı dağıtımı ülkede protesto dalgasında etkili oldu.
Tayland'daki 66 milyondan fazla kişinin yaklaşık yüzde 13'ü tam olarak aşılandığı biliniyor.
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