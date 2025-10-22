Taylan Bulut: Her zaman daha iyi olmak için çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Taylan Bulut, galibiyeti değerlendirdi.

Genç oyuncu, Beşiktaş formasıyla sahada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş forması giymekten çok mutluyum. Bu maçta fırsat geldi, mutluyum. Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarına odaklanacağız. Galibiyetler alarak taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Performansını da değerlendiren Taylan Bulut, "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim, her zaman daha iyi olması için çalışıyorum. Önümüzdeki maçlarda da bunun için devam edeceğiz." dedi.