UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Randers takımına konuk olacak Galatasaray'da orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon sonunda olduğu ameliyatın ardından fizik olarak iyi durumda olduğunu ancak henüz yüzde 100'üne ulaşmadığını belirten Taylan Antalyalı, "Sağ olsun hocam bana o konuda çok güveniyor. Ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Sezon biter bitmez, bir operasyon geçirdim. Oradan iyi döndüğümü düşünüyorum. Tabii ki maçlarımız başlamıştı. Çok fazla sürem yoktu. Kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp, St. Johnstone maçıyla başladım. Şu an fizik olarak iyiyim ama hala yüzde 100 hazırım diyemeyeceğim. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, daha da iyi olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BİZ HER RAKİBE SAYGI DUYUYORUZ"
Rakiplerinin fizik gücüyle oynayan bir takım olması hatırlatılan Taylan Antalyalı, "Biz her rakibe saygı duyuyoruz. Bundan önceki rakibimiz de fizikle oynayan, agresif bir takımdı. Yarın da rakibimizi en iyi şekilde analiz edip, buradan en iyi şekilde ayrılacağımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarıma, hocama güveniyorum. Buradan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" şekllinde konuştu.
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