Omar'ın geri dönmesi hakkında konuşan Antalyalı, "Maçı kazandığımız için mutluyuz ama daha önemlisi Omar'ın aramıza geri dönmesi. Biz ona hep destek olmaya çalıştık ama yaşadığı süreç çok zorluydu. Onu tebrik ediyorum. Çok faydalı olacak." dedi.

Bu maçla birlikte çıkışa geçileceğini söyleyen sarı - kırmızılı futbolcu, "İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. 3 puanı almasını bildik. Bu önemliydi. Çıkış arıyorduk. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçta yaptırdığı penaltı hakkında yorum yapan Taylan, "O pozisyonda hataya yer yok. Bu sene birkaç maçta hata yaptım ve golle sonuçlandı. Çok üzgünüm. Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir daha yapmamak adına hatalarımdan ders alıyorum. Efor sarf ediyoruz. Çok istekliyiz. Umarım böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.