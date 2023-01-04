Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Nef Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk etti. Maça hızlı başlayan konuk ekip 7. dakikada öne geçti.

Sağ kanattan kullanılan duran topta Emre Kılınç'ın vuruşunda top, penaltı noktasındaki Taylan Antalyalı'ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan milli futbolcu şık bir vuruşla Galatasaray ağlarını sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.

Bu yaz Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan ve bonservisi sarı-kırmızılılarda bulunan Taylan Antalyalı golün ardından sevinç yaşamadı.