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Taylan Antalyalı golünü attı, sevinmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırlarken sarı-kırmızılılardan Başkent ekibine kiralanan Taylan Antalyalı, Galatasaray ağlarını sarstıktan sonra gol sevinci yaşamadı

Giriş: 04.01.2023 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
Taylan Antalyalı golünü attı, sevinmedi
HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Nef Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk etti. Maça hızlı başlayan konuk ekip 7. dakikada öne geçti.

Sağ kanattan kullanılan duran topta Emre Kılınç'ın vuruşunda top, penaltı noktasındaki Taylan Antalyalı'ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan milli futbolcu şık bir vuruşla Galatasaray ağlarını sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.

Bu yaz Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan ve bonservisi sarı-kırmızılılarda bulunan Taylan Antalyalı golün ardından sevinç yaşamadı.

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