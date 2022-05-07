Taylan Antalyalı "Dalya" dedi

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıktı.

2019'da Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda 77 Süper Lig, 8 Ziraat Türkiye Kupası, 14 Avrupa kupası olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.

Taylan, Medipol Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı formayı giydiği resmi maç sayısını 100'e yükseltti.