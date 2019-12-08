Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Tayfur Havutcu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Havutcu, "80 dakika Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynadık. Kırılma anlarında kaçırdığımız goller var. Kaybettiğiniz zaman bazı şeyleri kazanırsınız, biz nasıl oynayacağımızı gördük. Bu oyun ilerleyen haftalara umutlu girmemizi sağlayacak. Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynadık ama bütün oyunun hakimi bizdik. Şimdi 3 maçta maksimum puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.