Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması!

Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından 32 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Mücadelede eski takımı Beşiktaş'a 1 gol atmayı başaran Tayfur Bingöl, kendisi için özel bir maç olduğunu belirterek, "Benim için çok özel bir gündü. Biz profesyonel futbolcularız. Her şeyimi vermek zorundayım. Gol attım ve sevinmedim. Bize yakışan da bu. Çünkü Beşiktaş'ta oynadım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Takım arkadaşlarım, taraftarlar beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Eyüpspor maçıyla kendimizle alakalı yeni bir başlangıç yapacağız. Önemli bir hafta olacak. Kocaelispor taraftarına, hocamıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.