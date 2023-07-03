Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Tayfur Bingöl'de bir ihtimal daha var

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılardan ayrıldığını açıklasa da gözler Alanyaspor'la yapılacak görüşmelere çevrildi

Giriş: 03.07.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Tayfur Bingöl'de bir ihtimal daha var

Beşiktaş'ın devre arasında Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti.

Resmi olarak sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için Beşiktaş defteri ise kesin olarak kapanmış değil.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in yerli rotasyonu açısından kalmasını istediği Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile bir görüşme daha yapacak.

Alanyaspor, bonservis için kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş ise 500 bin Euro öneriyor.

Yapılacak pazarlıklara göre transferde son durum netlik kazanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın gürültüsü
Dünyanın gürültüsü
Acarlar Longozu misafirlerini ağırlıyor
Acarlar Longozu misafirlerini ağırlıyor
Cirit gösterisinde sopalar başlarına isabet etti
Cirit gösterisinde sopalar başlarına isabet etti
Zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.