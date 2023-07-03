Tayfur Bingöl'de bir ihtimal daha var

Beşiktaş'ın devre arasında Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti.

Resmi olarak sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için Beşiktaş defteri ise kesin olarak kapanmış değil.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in yerli rotasyonu açısından kalmasını istediği Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile bir görüşme daha yapacak.

Alanyaspor, bonservis için kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş ise 500 bin Euro öneriyor.

Yapılacak pazarlıklara göre transferde son durum netlik kazanacak.

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