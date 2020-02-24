Survivor Tayfun Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020'nin ekranlara gelmesinin ardından merak konusu oldu. Ünlü türkücü Emrah'ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, Survivor'daki performansları dikkatleri üzerine çekti.

SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.