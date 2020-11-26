"BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM"

Eşinin mimar olduğunu ve 10 ay önce İzmir'de tanıştıklarını söyleyen 51 yaşındaki Duygulu, "Eşime 'Bella' diye hitap ediyorum" dedi.

Çocuk istediğini de belirten sanatçı, en büyük arzusunu da açıklayarak "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. Dilerim bir kız çocuğumuz olur" şeklinde konuştu.