'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan sanatçı Tayfun Duygulu, geçtiğimiz gün Tuğçe Duygulu ile evlendi.
"BENİ OLGUNLAŞTIRDI"
Süpriz nikah sonrası Snob Magazin'e konuşan Duygulu, şu ifadeleri kullandı:
Eşimle memleketi Giresun'da hayatımızı birleştirdik. Nikaha pandemi nedeniyle az sayıda yakınımız katıldı. Evlilikle neticelenen bu ilişki beni olgunlaştırdı. Müziğime de olumlu anlamda yansıyacaktır. Her şeyden önce ruhumun en dingin halini eşimle yaşayacağım.
"BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM"
Eşinin mimar olduğunu ve 10 ay önce İzmir'de tanıştıklarını söyleyen 51 yaşındaki Duygulu, "Eşime 'Bella' diye hitap ediyorum" dedi.
Çocuk istediğini de belirten sanatçı, en büyük arzusunu da açıklayarak "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. Dilerim bir kız çocuğumuz olur" şeklinde konuştu.
Yeni müzik projelerinin üzerinde çalıştığını belirten Taftun Duygulu, "Z kuşağına hitap edecek ve onların seveceği projeleri gün yüzüne çıkarmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Sanatçı, 10 sene önce 'İstanbul' adlı bir albümü müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.
Öte yandan Tayfun Duygulu, 2018'de 12 yıllık eşi Tuğçe Duygulu'dan sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
İkilinin, Milas ve Cansın adında iki tane oğlu bulunuyor.
Duygulu'nun yeni eşinin adının da Tuğçe olması dikkat çekti.
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