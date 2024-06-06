Tayfun Duygulu, konsere kayınvalidesinin yaptığı kostümle çıkacak
Yıllardır sahneye takım elbise ile çıkan Tayfun Duygulu, 8 Haziran'da vereceği konsere kayınvalidesinin yaptığı beyaz payetli bir kostümle çıkmaya hazırlanıyor
- 1
1990'lı yılların ünlü isimlerinden biri olan şarkıcı Tayfun Duygulu, 8 Haziran İstanbul'da vereceği konserinde hayranlarının karşısına alışılmışın dışında bir tarz ile çıkmaya hazırlanıyor.
- 2
Yıllardır, konserlerinde seyirci karşısına takım elbise ile çıkan Tayfun Duygulu, bu kez ters köşe yapacağa benziyor.
- 3
2020'de Bella Duygulu ile evlenen Tayfun Duygulu, seyircinin karşısına kayınvalidesinin yaptığı beyaz payetli bir kostümle çıkmaya hazırlanıyor.
-