Tayfun Duygulu'dan Deha Bilimlier'e: Üslubuna dikkat etmeli

"YORUMCU OLMAK BÖYLE BİR ŞEY"

Bir diğer meslektaşı Buray için değerlendirmelerde bulunan Tayfun Duygulu, "Çok güzel yorum. Yorumcu olmak öyle bir şey. Beğenmeyenlerin kendi fikri... Biz keyifle dinliyoruz. Herkes şarkıcı olabilir ama yorumcu başka bir şey. Az önceki andığımız arkadaş (Deha Bilimlier) gibi binlerce insan var. Benim gibi 30 - 40 tane stadyum ya da biletli konser versin ondan sonra bunları konuşalım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca slow bir şarkı çıkaracağını söyleyen Tayfun Duygulu, "Ondan sonra bir yaz parçası gelir" dedi.