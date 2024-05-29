Tayfun Duygulu'dan Deha Bilimlier'e: Üslubuna dikkat etmeli
Tayfun Duygulu, kendisi gibi şarkıcı olan Deha Bilimlier'in 90'lı yılların popçularının sahnelerde tercih edilmediğini söylemesine "Üslubuna dikkat etmeli" diyerek tepki gösterdi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duygulu, meslektaşı Deha Bilimlier'in 90'lı yılların popçularının sahnelerde tercih edilmediğini söylemesi hakkında konuştu.
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"CAMİAYA AYIP ETMİŞ"
"Kendisinin yorumu... Onun üslubuyla cevap vermek istemiyorum" diyen Duygulu, Bilimlier için "20 yıl sonra benim olduğum yerde inşallah konser verir. Eğitimi ne? 90'lar büyük camia... Bir sürü insan var. O camianın içinde yer almak istiyorsa üslubuna dikkat etmesi lazım. Gençlerde oluyor bu... Bu konunun muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum. Ben üzerime alınmıyorum ama o camiaya ayıp etmiş. Buray kardeşim gibi mütevazı olmayı da öğrenir" ifadelerini kullandı.
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Tayfun Duygulu, gazetecilerin "Siz Deha Bilimlier'i 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "Önce olsun. Önce olacak ondan sonra bir şey söylenecek. Söylemiş olduğunu kendisine iade etmek lazım" yanıtını verdi.
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"YORUMCU OLMAK BÖYLE BİR ŞEY"
Bir diğer meslektaşı Buray için değerlendirmelerde bulunan Tayfun Duygulu, "Çok güzel yorum. Yorumcu olmak öyle bir şey. Beğenmeyenlerin kendi fikri... Biz keyifle dinliyoruz. Herkes şarkıcı olabilir ama yorumcu başka bir şey. Az önceki andığımız arkadaş (Deha Bilimlier) gibi binlerce insan var. Benim gibi 30 - 40 tane stadyum ya da biletli konser versin ondan sonra bunları konuşalım" ifadelerini kullandı.
Ayrıca slow bir şarkı çıkaracağını söyleyen Tayfun Duygulu, "Ondan sonra bir yaz parçası gelir" dedi.