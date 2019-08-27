ABD'de hamburgerler ile başlayan ve gittikçe yayılan bitkisel bazlı yiyecekler, şimdi ise kızarmış tavuk sektörüne giriyor.

Türkiye'de de birçok restoranı bulunan Kentucky Fried Chicken (KFC),bitkisel bazlı gıda geliştiren ABD'li girişim Beyond Meat'ın ürünlerini test edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, KFC'nin Atlanta restoranında Beyond Meat'ın üreteceği bitki özlü yapay tavuktan üretilen nugget ve kemiksiz kanat müşterilerin beğenisine sunulacak.

Verilen bilgiye göre, bitki özlü tavuk ürünlerinin kısa bir süre içinde KFC'nin ABD çapındaki restoranlarının menüsüne girmesi hedefleniyor.

DİĞER FAST-FOOD ZİNCİRLERİ DE KULLANIYOR

KFC, fast-food pazarında her geçen gün ilginin arttığı bitki özlü fast food yiyeceklere son katılan zincirlerden biri oldu.

Beyond Meat ve Impossible Foods gibi ABD merkezli startupların ön ayak olduğu bitki özlü yapay etler, bir süredir ülkedeki restoranlarda en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor.

Beyond Meat, KFC'den önce ABD'li diğer fast-food zincirleri olan Subway, Del Taco Restaurant, Carl’s Jr, Dunkin’ ve Tim Hortons ile işbirliğine gitmişti.