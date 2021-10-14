Tavuklu pilav yiyen 19 öğrenci zehirlendi

Manisa'nın Gördes ilçesinde Çiğiller 75. Yıl Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerden mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti görülen 19'u hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin, okul dışında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edildi.