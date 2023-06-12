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Düğünde verilen tavuklu pilavdan yiyen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da, düğünde yapılan tavuklu pilavdan yiyen 11 kişi rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Giriş: 12.06.2023 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Tavuklu düğün yemeği 11 kişiyi hastanelik etti
İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1336. Sokak'ta düğün törenine katılanlara önceki gün yapılan tavuklu pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Tavuklu pilavdan yiyen 11 kişi de kusma ve mide bulantısı şikâyetleri görüldü. Çok sayıda vatandaşın rahatsızlık geçirmesi üzerine düğünün yapıldığı adrese ambulans çağırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 11 kişi, Çorlu'daki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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