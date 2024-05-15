Tavukları taşıyan kamyon devrildi
Bolu'da tavukları taşıyan kamyon devrildi, sürücü yaralandı, onlarca tavuk ise öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Bolu'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen canlı tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kamyonda yüklü canlı tavuklardan onlarcası ise öldü.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Karacasu Yolu, Emen köyü mevkisinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 14 BJ 402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Fotoğraf: DHA
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, kamyonda yüklü olan onlarca tavuk ise öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.