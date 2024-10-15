Edirne'de çiftlik yangını: Tavuklar ve arılar kurtarılamadı
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çiftlikte meydana gelen yangında çok sayıda tavuk ve arı öldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü
Giriş: 15.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:44
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde İbrahim Ö.'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında çok sayıda tavuk ve arı öldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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