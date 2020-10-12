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Tavuk kıymasından kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi

Tavuk kıyması ile kadınbudu köfte nasıl yapılır? Sorusu yemek severler tarafından merak konusu oldu. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız tavuk kıymasından kadınbudu köfte tarifi

12.10.2020 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Tavuk kıymasından kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi

Tavuk kıymasından kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte, tavuk kıymasından yapabileceğiniz kadınbudu köfte tarifi haberimizde...

TAVUK KIYMASINDAN KADINBUDU KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gr tavuk kıyması
1 çay bardağı pirinç
1 adet soğan
2 adet yumurta (bir adet yumurtanın sarısı kıyma içerisine konulacak, kalan yumurta akı ve yumurta köfteleri bulamak için.)
Az miktarda ekmek içi
Tuz, karabiber, pul biber, kekik, nane
Kızartmak için sıvı yağ
Köfteleri bulamak için un


TAVUK KIYMASINDAN KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak 1 çay bardağı pirinci tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzerek soğanı rendeleyelim. Kıymayı bir kaba alalım ve içerisine 1 adet yumurta sarısı ile haşladığımız pirinci, az miktarda ekmek içi ve baharatları ekleyip yoğuralım. Köfte harcından parçalar koparıp oval köfteler hazırlayalım. Yumurtaları çırpalım. Köfteleri sırasıyla un ve yumurtaya bulayalım. Yağı tavada hafif kızdırıp köftelerimizi kızartalım. Kağıt havlu üzerine alıp servis tabağına dizelim ve servis edelim. Afiyet olsun…

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