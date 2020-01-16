16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı bulunan 7 kardeş, kök hücre nakliyle sağlıklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.
İlçeye bağlı Karasungur Mahallesi'nde yaşayan Sinekçi ailesine mensup 9 kardeşten 7'si yaşları ilerledikçe görme yetisini kaybediyor.
AA'nın haberine göre; Hayalleri yarım kalan kardeşlerden en büyüğü Mehmet Emin Sinekçi'nin dünyası tamamen kararırken, diğer 6 kardeş ise yüzde 60 ile 85 arasında görme yetisini yitirdi. İstanbul'da özel bir hastanede kök hücre ameliyatıyla sağlıklarına kavuşabileceklerini öğrenen Sinekçi ailesi, bu ameliyat için hayırseverlerin desteğini bekliyor.
"FUTBOLCU OLMAK İSTERDİM"
Yüzde 70 görme engelli olan Hikmet Sinekçi de ilkokul üçüncü sınıfta görmede sorun yaşamadığını belirterek, 2011 yılında iş yapamaz hale geldiğini aktardı.
"Gözlerim görseydi, futbolcu olmak isterdim." diyen Sinekçi, babaları 2002 yılında vefat ettikten sonra ev işlerini üstlendiğini ancak gözleri görmediği için kardeşlerine bakma durumu olmadığını ifade etti.
"DOYA DOYA YAZI YAZMAK İSTERDİM"
Yüzde 75 görme engelli olan Ramazan Sinekçi de 20 yaşından sonra gözlerinde sorun başladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "28 yaşındayım, 40 yaşına gelince ben de tamamen görmeyeceğim. Tek hayalim şair olmaktı. Doya doya kağıda bakıp yazı yazmak isterdim. Kendi çabamla okuma yazmayı öğrendim. 20 yaşına kadar bir sorun yok. 40 yaşına gelince hiçbir şey göremiyoruz. Tedavi için İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Bunun için yardımseverlerden destek bekliyoruz. İstanbul'daki hoca oraya gelmemizi istedi. Bir umudumuz var. Eğer bizi muayene ederse bir umut olabilir. En büyük ağabeyim 40 yaşında hiç görmüyor. Biz de gittikçe görme yetimizi kaybediyoruz. Kök hücre nakli ameliyatı olup bu durumdan kurtulabiliriz."
Yüzde 60 engelli Vedha Sinekçi de görme engelinin bir yıl önce başladığını önce sağ sonra da sol gözünde görme kaybı olduğunu dile getirerek, "Okulumdan uzak kaldım. Okuyup, hayallerimi gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!