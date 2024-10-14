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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti ve yumurtası üretimi arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti ve yumurtası üretimi arttı

        TÜİK verilerine göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 arttı, tavuk eti üretimi de yüzde 5,6 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:40
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        Tavuk eti ve yumurtası üretimi arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, ağustosta 214 bin 432 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,6, aylık bazda yüzde 4,3 arttı.

        Tavuk yumurtası üretimi ise ağustosta aylık bazda yüzde 6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 808 milyon 368 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

        Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,2 artışla 118 milyon 723 bin olarak kayıtlara geçti.

        HİNDİ ETİ ÜRETİMİ AZALDI

        Hindi eti üretimi ise aynı dönemde yüzde 3,3 azalışla 3 bin 789 ton oldu.

        Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

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