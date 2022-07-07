Tavuk eti üretiminde artış

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 199 bin 900 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,6, aylık bazda da yüzde 0,4 arttı.

Türkiye'de mayısta 1 milyar 590 milyon 600 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 1, aylık yüzde 0,2 artış kayıtlara geçti.

Mayısta 111 milyon 428 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Mayıs 2021'e kıyasla yüzde 12,3 arttı.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 4 bin 140 tona yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7, hindi eti üretimi yüzde 9,6, tavuk eti üretimi yüzde 9,3 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 azaldı.