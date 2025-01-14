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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretimi Kasım 2024'te aylık yüzde 4,8 azaldı, yıllık yüzde 7,2 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi Kasım 2024'te aylık yüzde 4,8 azaldı, yıllık yüzde 7,2 arttı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 216 bin 754 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azalışla 1 milyar 710 milyon 852 bin adede geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:47
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        Tavuk eti üretimi aylıkta azaldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, söz konusu ayda 216 bin 754 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 7,2 arttı, aylık bazda ise yüzde 4,8 azaldı.

        Tavuk yumurtası üretimi de Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 9,1, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 4,9 düştü. Bu dönemde 1 milyar 710 milyon 852 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

        Kesilen tavuk sayısı, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 115 milyon 777 bin olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7 ve tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı.

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