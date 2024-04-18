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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretimi geçen yıla göre arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi geçen yıla göre arttı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 201 bin 680 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 artışla 1 milyar 733 milyon 464 bin adede yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:29
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        Tavuk eti üretimi geçen yıla göre arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, şubatta 201 bin 680 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 14,6 artarken, aylık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi.

        Tavuk yumurtası üretimi ise şubatta aylık bazda yüzde 5,7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 733 milyon 464 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 13,1 artışla 109 milyon 225 bin olarak kayıtlara geçti.

        Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 31,2 yükselişle 4 bin 624 ton oldu.

        Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1, hindi eti üretimi yüzde 32,2 arttı.

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