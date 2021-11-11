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Eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 198 bin 817 tona çıkarken, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,2 düşerek 1,6 milyar adede geriledi

11.11.2021 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 14,2 arttı
AA

Buna göre, eylülde 198 bin 817 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Türkiye'de eylülde 1 milyar 614 milyon 681 adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın eylül ayında 109 milyon 896 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 14,5 arttı.

Aynı ayda hindi etinin 4 bin 486 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,7 düşüş görüldü.

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