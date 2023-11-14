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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretimi eylülde aylık bazda yüzde 5,7, yıllık bazda yüzde 8,9 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi eylülde aylık bazda yüzde 5,7, yıllık bazda yüzde 8,9 azaldı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 191 bin 454 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artışla 1 milyar 763 milyon 340 bin adede yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:18
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        Tavuk eti üretimi eylülde düştü
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        Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, eylülde 191 bin 454 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 8,9, aylık bazda yüzde 5,7 azalış gösterdi.

        Tavuk yumurtası üretimi eylülde aylık bazda yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,6 arttı. Bu dönemde 1 milyar 763 milyon 340 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 8,3 azalarak 105 milyon 259 bin olarak kayıtlara geçti.

        Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 32,2 azalarak 3 bin 683 ton oldu.

        Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 artarken tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,6 ve hindi eti üretimi yüzde 14,6 azaldı.

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