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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 1 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 1 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı kasım ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 202 bin 143 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 3,5 yükselerek 1 milyar 797 milyon 226 bin adede çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:50
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        Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı kasım ayına ilişkin Kümes hayvancılık üretimi verilerini açıkladı.

        Açıklamaya göre, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzdesel olarak değişmedi, tavuk eti üretimi yüzde 1,0 arttı, hindi eti üretimi yüzde 4,3 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,9 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 12,2 azaldı.

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        Bir önceki ay 204 bin 65 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 202 bin 143 ton oldu.

        Bir önceki ay 1 milyar 833 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu.

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