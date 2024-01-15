Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 1 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı kasım ayına ilişkin Kümes hayvancılık üretimi verilerini açıkladı.

Açıklamaya göre, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzdesel olarak değişmedi, tavuk eti üretimi yüzde 1,0 arttı, hindi eti üretimi yüzde 4,3 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,9 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 12,2 azaldı.

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Bir önceki ay 204 bin 65 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 202 bin 143 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 833 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu.