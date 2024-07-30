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        Haberler Gündem Güncel Tavuk çiftliğinde cinayet: Eski İYİ Parti İl Başkanı teslim oldu | Son dakika haberleri

        Tavuk çiftliğinde cinayet: Eski İYİ Parti İl Başkanı teslim oldu

        Malatya'da tavuk çiftliğinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen eski İYİ Parti İl Başkanı H.Y. cinayetten 12 gün sonra polise teslim oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:03
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        Eski İYİ Parti İl Başkanı teslim oldu
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinin sahibi olan eski İYİ Parti İl Başkanı H.Y. ile çiftliği kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre, cinayeti işlediği ileri sürülen H.Y. ise olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 12 gündür firari durumda olan H.Y.'nin polis merkezine giderek, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte teslim olduğu öğrenildi.

        Polisin cinayete ilişkin soruşturması sürüyor.

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        #Malatya
        #cinayet
        #İYİ Parti il başkanı
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