Türkiye’nin batısında yer alan ve Ege Bölgesi’nin karakteristik yapısını yansıtan Tavşanlı, tarihi ve ekonomik açıdan güçlü bir ilçedir. Tavşanlı, tarım, sanayi ve kültürel yönleriyle ön plana çıkar. Tarihi Frigler’e kadar uzanan geçmişiyle köklü bir mirasa sahiptir. Günümüzde ise modern sanayisi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettirir. Ayrıca ilçenin konumu, hem iç turizm hem de ticaret açısından avantaj sağlar.

TAVŞANLI NEREDE?

Tavşanlı nerede? Ülkemizin batısında, Ege Bölgesi’nde iç kesimlerde yer alan Tavşanlı ilçesi, Kütahya il sınırındadır. İlçenin doğu kısmında Kütahya şehir merkezi bulunur. Batısında Balıkesir, güneyinde Uşak, kuzeyinde ise Bursa vardır. Sahip olduğu coğrafi konum ile Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nin kesişim noktasında konumlanır.

TAVŞANLI HANGİ ŞEHİRDE?

Tavşanlı hangi şehirde? Kütahya şehrine bağlı olan Tavşanlı ilçesi, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkatleri üzerinde toplamıştır. Tavşanlı, özellikle çini sanatının başkenti olarak göze çarpar. Şehrin en gelişmiş ilçelerinden biri olması da şehre gelen kişi sayısını artırır.

TAVŞANLI HANGi İLDE? Tavşanlı hangi ilde yer alıyor? Tavşanlı, Kütahya ilçesinde yer alır ve şehrin en kalabalık ilçesidir. Ekonomik büyüklük, sosyal yaşam ve nüfus bakımından şehir merkezine yakın bir seviyededir. Ayrıca Ege Bölgesi’nin de en öne çıkan ilçeleri arasına girmiştir. Ayrıca ekonomik yapısı ile yatırımcıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Son derece modern bir yer olan Tavşanlı, köklü tarihi ve kültürel zenginlik temeliyle de birçok kişinin ilgisini çekmeye devam eder. TAVŞANLI HANGİ BÖLGEDE? Tavşanlı hangi bölgede? Ege Bölgesi’ndedir. Coğrafi konumu gereği İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’ne son derece yakındır. Bu da ilçenin stratejik olarak dikkat çekmesini sağlar. TAVŞANLI KONUMU NEDİR? Tavşanlı konumu nedir? Kütahya il merkezine yaklaşık 49 km uzaklıkta olan bir konuma sahiptir. Tavşanlı’nın; Kuzeyinde Bursa Domaniç,

Batısında Balıkesir Dursunbey,

Doğusunda Kütahya merkez ve Aslanapa,

Güneyinde ise Emet ilçesi vardır. Sahip olduğu bu konum sayesinde demir yolu ve kara yolu ulaşımı açısından elverişli özelliktedir.

TAVŞANLI HAKKINDA BİLGİLER Tavşanlı’nın tarihinin oldukça eski dönemlere dayandığı bilgisi vardır.

Frigler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı bilinir.

Osmanlı döneminde de önemli bir ticaret merkezi olduğu bilgisi vardır.

Yaklaşık 100 bini aşan nüfusu ile Kütahya’nın en büyük ilçesidir.

Tavşanlı’nın önemli bir kısmı ilçe merkezinde yaşar.

İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayi ve madenciliğe dayanır.

Burada bilhassa linyit kömürü üretimi göze çarpar.

Tavşanlı, bu özelliği sayesinde Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir rol oynar.

Organize Sanayi Bölgesi sayesinde tekstil, gıda ve metal sanayi burada gelişme göstermiştir.

Tavşanlı’ya kara ve demir yolu ile ulaşım mümkündür.

Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattı da söz konusu ilçeden geçer. Ayrıca karayolu bağlantıları sayesinde Bursa, Balıkesir ve Eskişehir gibi illere kolayca ulaşım sağlanır.

Tavşanlı, özellikle yeşil doğası ve yaylalarıyla göze çarpar.

İlçede bol miktarda doğa yürüyüşleri, kamp ve piknik için uygun alan bulunur.

Çamlıca ve Tunçbilek çevresi turistlerin çokça uğradığı yerlerdir. TAVŞANLI’DA GEZİLECEK YERLER Tavşanlı Ulu Camii

Göbel Kaplıcaları

Domaniç Ormanları

Çamlıca Mesire Alanı

Tunçbilek

