Yıldırım düşmesi sonucu 21 hayvan can verdi

Ollayda 18 keçi, 3 koyun düşen yıldırım sonucunda can verdi. 21 küçükbaşın kepçeyle açılan çukura gömüldüğü, kalan hayvanların da kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde tespitlerde bulundu. Konuyla ilgili İlçe Tarım müdürü Özkan Parlak, Devekayası köyünde otlarken, çam ağaçları altına sığınan hayvanların üzerine yıldırım düştüğünün belirlendiğini, Arif Turgut'a ait 21 küçükbaş hayvanın can verdiğinin anlaşıldığını söyledi.