İHA

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi California vekillerinden Duncan Hunter, kampanya bağışlarından 250 bin doları kişisel ihtiyaçları için kullandığını itiraf etti.

Ağustos 2018'deki kampanya sırasında finans ihlalleri yaptığına yönelik suçlamaları kabul eden Hunter, 250 bin doları, özel seyahatler, ailesinin ağız ve diş sağlığı masrafları ve çocuklarının eğitimi gibi kalemlere harcadığını belirtti.

22 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağı açıklanan Hunter, daha önce de eşi ve aynı zamanda kampanyasının finans danışmanı olan Margaret Hunter'in ABD Adalet Bakanlığı tarafından yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini duyurmuştu.

TAVŞANA 600 DOLAR

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi söz konusu finans ihlalleri soruşturmasını, Hunter'in bir seyahati sırasında evcil tavşanını uçurmak için 600 dolar harcadığını ortaya çıkarmasının ardından başlatmıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin pek çok milletvekili ve adayı, seçim müfettişleri tarafından kendilerine tahsis edilen fonları sinema bileti, golf gezileri, video oyunları, kahve, market alışverişi, ev eşyaları ve pahalı yemekler gibi birçok değişik alanda yasal olmayan şekilde kullanarak suç işliyor.